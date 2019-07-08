Мужчина умер, подавившись шашлыком

В городе Бердичев Житомирской области произошел трагический случай. В одном из местных парков мужчина умер, когда ел приготовленный шашлык. Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz в понедельник, 8 июля.

Отмечается, что на минувших выходных компания местных жителей решила провести время на природе и пожарить, передает Корреспондент.

Во время застолья один из отдыхающих случайно подавился шашлыком. Он умер на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой.

Информацию о несчастном случае подтвердил начальник Бердичевского отделения полиции Олег Мельничук. Он отметил, что погиб местный житель 1967 г.р. Выясняются все обстоятельства трагедии.