В Калифорнии зафиксировали свыше трех тысяч подземных толчков

Сейсмическая обстановка в Калифорнии остается нестабильной. В период с 4 по 6 июля там произошло около трех тысяч мелких землетрясений.

Первый сильный толчок магнитудой 6,4 потряс южную часть штата в День независимости, передает Мир24.

Вслед за ним, по данным сейсмологов, было зафиксировано 340 землетрясений с магнитудой более 3, 54 – с магнитудой более 4, шесть – с магнитудой свыше 5 и одно – мощностью 7,1.

Эксперты отмечают, что сильных толчков, вероятно, больше не будет, но в ближайшие дни будут повторяться мелкие землетрясения силой 4-5 баллов, сообщает Business Insider.

По прогнозам, количество толчков магнитудой около одного балла в конечном итоге достигнет 30 000.

Напомним, в центре катаклизма оказался населенный пункт Сирлс Вэлли, рядом с городом Риджкрест.

Погибших и пострадавших нет, но власти зафиксировали ряд пожаров и серьезно поврежденных зданий. Также эксперты заметили глубокие трещины в пустыне Мохаве.