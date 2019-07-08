Богдан Зумбряну ушел с поста руководителя Управления уголовного преследования НЦБК

Богдан Зумбряну ушёл в отставку с должности руководителя Управления уголовного преследования НЦБК. Информация подтвердила пресс-секретарь учреждение Анжела Старински.

Напомним, две недели назад парламентское большинство ACUM – ПСРМ уволило директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдана Зумбряну.

Его обвинили том, что Молдова проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) несколько резонансных дел, среди которых самое известное — Oferta-Plus vs. Республика Молдова. Согласно решению ЕСПЧ, наша страна должна компенсировать миллионы евро ущерба.

Однако в решении ЕСПЧ по делу Oferta-Plus не только Зумбряну фигурирует среди виновных. Список возглавляет бывший министр финансов, действующий спикер парламента Зинаида Гречаный, пишет Ziarul Național.

Бывший директор НЦБК Богдан Зумбряну назвал решение парламента политическим.