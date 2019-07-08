Король пляжа: бразилец 22 года живет в песчаном замке

44-летний Марсио Мизель Матолиас 22 года живет в песчаном замке на пляже Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро. Соседи и друзья называют его Королем.

Матолиас без проблем позирует фотографам на своем троне возле замка, держа в руках скипетр. Поскольку прислуги у Короля Марсио нет, за содержание замка в порядке он несет ответственность сам: королевскую резиденцию приходится постоянно поливать, чтобы она не рухнула. Другой жизни Матолиас и представить себе не может, передает Рамблер.

«Я вырос в заливе Гуанабара недалеко от Рио и всегда жил на пляже. Люди платят непомерные деньги, чтобы жить у моря. А я ничего не плачу и отлично живу»,

— говорит Матолиас.

По сравнению с резиденциями королевских семей замок Матолиаса маленький, но зато оттуда открывается отличный вид на пляж. Хотя места в песчаном доме мало, его хватает не только для одинокого и бездетного монарха, но и для его хобби — книг и пляжного гольфа. Только один недостаток такой жизни удручает Короля — жуткая жара.

«Песок удерживает тепло, поэтому иногда я ночью здесь спать не могу и ночую дома у друга. А вообще я предпочитаю спать здесь, даже если лежать приходится на улице».

Раньше Матолиас жил на улице, пока не увлекся искусством создания фигур из песка. Со временем и дом себе построил. Администрация города против замка ничего не имеет и даже иногда просит Матолиаса слепить что-нибудь из песка на пляже.

Зарабатывает бразилец на своем замке — туристы платят за вход в резиденцию Короля, которая стала местной достопримечательностью.

По желанию они могут оставить Королю книги на специальном стенде возле замка.