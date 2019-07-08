Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду. Об этом сообщает испанское издание As.

Поводом для этого может послужить его критика судейского корпуса и всей Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) после вчерашнего матча "Копа Америка" против Чили, в котором решалась судьба бронзовых медалей турнира. Отметим, что в конце первого тайма Месси получил прямую красную карточку. После матча за бронзу он не вышел на церемонию награждения в знак протеста против коррупции в КОНМЕБОЛ и судейских решений, пишет life. За это ему могут присудить двухгодичную дисквалификацию. Если это случится, то Месси пропустит "Копа Америка — 2020", который примут Колумбия и Аргентина.

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