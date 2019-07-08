Медики рассказали при каких болезнях противопоказан творог

Медицинские работники рассказали, в каких случаях нельзя кушать творог. Опасно включать в свой рацион молочный продукт тем, у кого наблюдаются некоторые заболевания, передает газета «Вечерняя Москва».

К заболеваниям, при которых нельзя употреблять творог, относятся: атеросклероз, непереносимость лактозы, нарушения в работе почек и желудочно-кишечного тракта, передает Рамблер.

Те, у кого отсутствуют данные заболевания, могут смело включать в свой рацион творог.

Из-за его медленной переработки, творог дает ощущение сытости на долгое время.

Также он полезен тем, что помогает нормализовать микрофлору кишечника, укрепить скелет и снизить уровень холестерина в крови.