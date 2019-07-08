Вакансия для сладкоежек: в Британии ищут дегустаторов шоколада

В Британии один из крупнейших производителей продуктов питания объявил набор на должность дегустатора шоколада. Об этом пишет местное издание The Scottish Sun.

Как отмечается, подать заявку может любой желающий до 8 июля включительно. Процесс дегустации лакомства будет проходить в штаб-квартире компании в городе Слау. Соискатель должен обладать идеальными вкусовыми рецепторами, передает Мир24.

Кроме того, претендентам предстоит пройти несколько испытаний. На них нужно будет оценить вкус различных продуктов питания и по шкале от одного до 15 решить, насколько они сладкие, соленые или горькие.

Восемь человек, которые успешно сдадут экзамен, пройдут шестимесячный курс обучения вкусу шоколада, после чего их допустят к дегустациям.

Работа счастливчиков будет заключаться в тестировании существующих и новых продуктов. Они будут помогать разрабатывать бренды, улучшая их вкусовые качества. Дегустаторам пообещали щедрое денежное вознаграждение, а также оплачиваемый отпуск.