Три приема, помогающих сохранить зубы до старости

В прежние времена, когда не было современной стоматологической техники и препаратов, многие люди теряли зубы уже к сорока годам — поэтому в текстах старых романов часто отдельно оговариваются удивительно хорошие зубы у возрастного героя.

Сегодня есть лечебные зубные пасты и различные техники, позволяющие сохранять крепкие зубы всем, вне зависимости от генетики. Единственная проблема: сохрание зубов надо начинать практически в раннем детстве. Поэтому зачастую крепкими зубами взрослые люди обязаны заботе родителей.

Чистка дважды в день

Простой прием, но многие о нем забывают или чистят недостаточно долго и не используя зубную нить. Приучать детей к чистке зубов и использованию зубной нити надо с детства, передает Рамблер.

Фторирование

Фторирование молочных зубов помогает сохранить от кариеса не только молочные, но и постоянные зубы. Фторирование можно повторять регулярно. Нельзя его делать только в том случае, если фтор в избытке присутствует в еде или воде, но в России водопроводную воду не фторируют.

Герметизация (запечатывание) фиссур

Специальным составом стоматолог покрывает жевательную поверхность зуба для того, чтоб снизить вероятность развития кариеса. Это делают обычно сразу, как только прорезываются постоянные зубы — в 6-8 лет. Взрослым герметизация фиссур тоже полезна, но она проводится только на абсолютно здоровых зубах, которыми большинство взрослых уже не может похвастаться.

Если зубы уже попорчены, важно не запускать процесс и немедленно идти к врачу или за коронкой, или за вставными зубами (имплантами). Дело в том, что если зуб выпал, а никакой замены на его место не сделали, со временем (и довольно быстро) истончится костная масса в этом месте. Позже восстановление зуба или устройство импланта станет невозможным.