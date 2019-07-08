В прежние времена, когда не было современной стоматологической техники и препаратов, многие люди теряли зубы уже к сорока годам — поэтому в текстах старых романов часто отдельно оговариваются удивительно хорошие зубы у возрастного героя.
Сегодня есть лечебные зубные пасты и различные техники, позволяющие сохранять крепкие зубы всем, вне зависимости от генетики. Единственная проблема: сохрание зубов надо начинать практически в раннем детстве. Поэтому зачастую крепкими зубами взрослые люди обязаны заботе родителей.
Чистка дважды в день
Простой прием, но многие о нем забывают или чистят недостаточно долго и не используя зубную нить. Приучать детей к чистке зубов и использованию зубной нити надо с детства, передает Рамблер.
Фторирование
Фторирование молочных зубов помогает сохранить от кариеса не только молочные, но и постоянные зубы. Фторирование можно повторять регулярно. Нельзя его делать только в том случае, если фтор в избытке присутствует в еде или воде, но в России водопроводную воду не фторируют.
Герметизация (запечатывание) фиссур
Специальным составом стоматолог покрывает жевательную поверхность зуба для того, чтоб снизить вероятность развития кариеса. Это делают обычно сразу, как только прорезываются постоянные зубы — в 6-8 лет. Взрослым герметизация фиссур тоже полезна, но она проводится только на абсолютно здоровых зубах, которыми большинство взрослых уже не может похвастаться.
Если зубы уже попорчены, важно не запускать процесс и немедленно идти к врачу или за коронкой, или за вставными зубами (имплантами). Дело в том, что если зуб выпал, а никакой замены на его место не сделали, со временем (и довольно быстро) истончится костная масса в этом месте. Позже восстановление зуба или устройство импланта станет невозможным.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВЕСЫ
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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