В Китае родились самые крупные панды-близнецы

На исследовательской базе Чэнду (КНР) появились на свет самые тяжелые панды-близнецы.

Вес каждого детеныша превышает 200 граммов (у одного – 211,6, у другой – 209), хотя обычно новорожденные «бамбуковые медведи» весят максимум 150 г., передает Мир24.

Эксперты уже заявили, что это – наиболее крупные «близняшки», когда-либо рожденные в неволе, сообщает Xinhua.

Они появились на свет утром 6 июля и находятся в стабильном состоянии, под присмотром специалистов.

Известно, что детеныши панд рождаются очень маленькими – их вес составляет всего 1/900 от материнского.

Но они очень быстро растут. В три месяца вес достигает пяти килограммов, к году – сорока кг. В двухлетнем возрасте панды окончательно взрослеют и могут жить самостоятельно.