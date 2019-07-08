Погоня в Одессе: водитель сбил людей и погиб, въехав в дерево

Мужчину на автомобиле преследовала полиция, а он пытался скрыться, но в итоге въехал в дерево и сбил людей на остановке. Водитель погиб на месте.

В Одессе произошла погоня с полицейскими, в последствие которой водитель машины погиб, еще несколько человек госпитализированы. Об этом сообщает Украинская Служба Информации в понедельник, 8 июля.

Погоня произошла на Адмиральстком проспекте. От полиции пытался скрыться водитель на автомобиле марки BMW. Мужчина врезался в дерево на углу с улицей Судостроительной, машину отбросило к магазину возле остановки общественного транспорта, передает Корреспондент.

Водитель погиб на месте. Два человека, которые стояли на остановке, госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работают правоохранители.