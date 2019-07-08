Названы наиболее и наименее аллергенные ягоды

Наиболее аллергенными ягодами можно назвать клубнику и садовую землянику, менее аллергенны малина, смородина, черника и крыжовник, считает аллерголог-иммунолог Марина Малиновская.

"Среди ягод самыми аллергенными выступают клубника и садовая земляника. Менее аллергенны малина, белая и красная смородина, крыжовник, черника", - сказала Малиновская.

По ее словам, аллергия на ягоды может проявляться по-разному: кожный зуд и жжение слизистой ротовой полости, першение в горле, чихание и зуд в носу, рвота, боли в животе, диарея, сыпь на коже, приступ бронхиальной астмы, отеки. Эксперт предупреждает, что наиболее часто аллергия возникает у детей до трех лет, однако с возрастом аллергические реакции могут исчезнуть, потому что организм ребенка начинает легче усваивать продукты, передает РИА Новости.

"Детям первого года жизни ягоды лучше не давать. Начальная доза – несколько капель протертой ягоды. Постепенно количество можно увеличивать... Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, ягоды необходимо подвергнуть термической обработке и потреблять их в виде компотов и варенья. При таком способе приготовления белки-аллергены разрушаются, а сам продукт лучше усваивается", - уточнила врач.

В минздраве Подмосковья также отметили, что аллергия имеет схожие с простудой симптомы: насморк, кашель, чихание. Однако, по словам эксперта, обычная простуда проходит через неделю-две, а аллергия может длиться несколько месяцев, пока в воздухе находится раздражитель. Как отметили в минздраве, резкий рост количества обращений к врачу с жалобами на приступы аллергии отмечается в начале лета.

"Чтобы избежать обострения аллергии, в период цветения растений, следует воздерживаться от походов в лес, поездок за город. Необходимо ограничить пребывание на улице в сухую жаркую погоду и в утренние часы, поскольку в это время концентрация пыльцевых аллергенов наиболее высокая. При выходе на улицу лучше использовать солнцезащитные очки, а при возвращении домой - промывать слизистые носа и глаз, принимать душ", - рассказала Малиновская.