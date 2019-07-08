За выходные в Молдове поймали 77 пьяных водителей

О том, что пьяный водитель — это потенциальная опасность, знает каждый из нас. Тем не менее ежедневно сотрудники НИП ловят водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые из них едва держатся на ногах, но, по всей видимости, считают себя бессмертными и не думают о последствиях. Их не задевают публикации СМИ о случаях, в которых целые семьи погибают по вине пьяных лихачей.

Только за минувшие выходные сотрудники НИП остановили 77 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз патрульные обнаружили в нетрезвом состоянии и нескольких женщин-водителей.

Напомним, что минимальная степень алкогольного опьянения составляет от 0,15 мг/л до 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. А сильное алкогольное опьянение устанавливается в случае, если превышения отметки в 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. В обоих случаях водителей лишают прав.