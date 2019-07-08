Названы виды физических нагрузок, снижающие давление

Эксперты призывают гипертоников не ограничиваться соблюдением диеты и приемом медикаментов. Умеренные физические упражнения также способны оказать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Людям с повышенным давлением рекомендуется уделять по полчаса в день аэробным упражнениям. В частности, стоит отдать предпочтение прогулкам на велосипеде, плаванию и ходьбе. После того как спорт станет неотъемлемой частью жизни, следует отведенное на занятия время увеличить до часа, передает Мир24.

Кроме того, гипертоникам дважды в неделю полезны силовые тренировки. Причем они должны быть нацелены на все основные группы мышц.

«Рассчитывайте на вес, который позволит вам выполнить два-три подхода по 10-12 повторений в каждом», – говорят эксперты.

Также эффективными могут оказаться отжимания с использованием собственного веса.