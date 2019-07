В Лондоне очевидцы сняли на видео мужчину, который лез по стеклянной стене небоскреба. Об этом сообщает CNN.

В ролике видно, что по "ребру" стеклянного небоскреба Шард в Лондоне поднимается человек. Судя с видео человек находится на большой высоте, передает Корреспондент.

Высота небоскреба Шард составляет 310 метров. Он является самым высоким зданием Западной Европы.

Сообщается, что местные жители вызвали полицию в 5:15 утра понедельника, 8 июля. Правоохранители смогли завести человека внутрь здания.

Также сообщается, что скалолаза не арестовали.

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV