Андрей Нэстасе и Лилиана Николаеску-Онофрей сложили мандаты депутата

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе и министр просвещения, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей сегодня сообщили, что отказываются от своего мандата депутата из-за несовместимости должностей.

Согласно Кодексу о выборах, места Санду и Нэстасе займут депутаты, избранные в результате новых выборов в одномандатных округах, где они были избраны. А место Лилианы Николаеску-Онофрей займёт следующий кандидат в списке блока ACUM.

Дату новых выборов назначит Центральная избирательная комиссия. Они должны пройти минимум через 60 дней после того, как депутаты официально откажутся от постов, и не позднее, чем через три месяца.

Ранее Майя Санду заявила, что сложила полномочия депутата из-за несовместимости должностей.