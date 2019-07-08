Рэпер L`One подал в суд на Black Star и Тимати

Артист заявил, что не позволит бывшим партнёрам забрать его сценическое имя и песни.

Рэпер L'One (Левон Горозия) решил отсудить у Тимати, Black Star и гендиректора звукозаписывающего лейбла Павла Курьянова права на свои треки и сценический псевдоним, передает Lenta.

Иск музыканта зарегистрировал Мещанский суд Москвы 8 июля.

— Мои уже бывшие партнёры вместо слов благодарности хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать моё имя... Они хотят забрать у меня возможность выступать, — написал L'One в "Инстаграме".

Рэпер заверил, что он не тот человек, который позволит такое.

Ранее контракт с лейблом Тимати расторг ещё один популярный артист — Егор Крид. Тогда Курьянов заявил, что певец сохранит за собой сценическое имя, но не уточнил условия. В свою очередь, Тимати подчеркнул, что теперь Крид "абсолютно свободен от Black Star".