США предоставят Молдове 29 миллионов долларов

Правительство США, действуя через Агентство США по международному развитию (ЮСАИД), предоставят Республике Молдова 29 млн долларов на внедрение ряда проектов в области экономического роста и развития местного самоуправления. Два письма-подтверждения подписали сегодня в столице премьер-министр Майя Санду и заместитель руководителя Бюро ЮСАИД по Европе и Евразии Брок Бирман.

Брок Бирман заявил, что финансирование направленное на содействие экономическому росту, будет способствовать развитию экономики, ориентированной на экспорт, повышению конкурентоспособности, созданию рабочих мест и диверсификации источников энергии.

"Мы хотим продвигать Молдову. Я думаю, что у Молдовы есть возможность продвигать свои вина, свою культуру. Мы хотим поддержать молдавский туризм, люди больше узнавали об этой стране", - сказал Брок Бирман.

Премьер-министр Майя Санду отметила, что нынешнее правительство должно учиться у американцев тому, как построить подлинную, конкурентоспособную, рыночную экономику с настоящей конкуренцией.