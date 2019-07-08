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Люди путают ангажированные и фейковые новости, выяснили ученые
// фото: открытый источник
14:26, 08 Jul 2019
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Американские социологи раскрыли любопытный феномен – читатели и зрители считают практически все нормальные новости ложными, если они исходят от издания с противоположной им политической позицией. Их выводы были опубликованы в журнале PSPB.

"Эту ситуацию можно сравнить с тем, как разные люди воспринимают слова бабушек и дедушек. Как правило, никто не сомневается в их честности, однако если бабушка говорит, что ее внук лучше всех играет в футбол, все окружающие вежливо улыбнутся, но не поверят ей, даже если это так", — рассказывает Лора Уоллас (Laura Wallace) из университета Огайо в Коламбусе (США).

В последние годы политологи и политические обозреватели постоянно говорят о растущей поляризации мнений в США и в других странах мира, в результате чего сотрудничество между противоборствующими политическими силами становится почти невозможным, передает РИА Новости.

Ярким примером этого стали бюджетные кризисы 2013 и 2018 годов, когда Конгресс месяцами отказывался повышать потолок заимствования из-за несогласия с политикой Барака Обамы и Дональда Трампа.

В результате этого несколько федеральных агентств США, в том числе и НАСА, прекратили работу на несколько недель в октябре 2013 года и зимой 2018 года. Схожим образом развивалась ситуация во время последних президентских выборов, сопровождавшихся скандалами и призывами свергнуть нового президента и демократами, и республиканцами.

Многие эксперты и представители общественности связывали эти тренды с тем, что характер подачи информации в СМИ резко поменялся. По сути, место журналистов заняли колумнисты, пропагандисты и различные "общественные деятели", занятые не информированием общества, а так называемой "адвокацией" — продвижением определенной повестки и чтением нравоучений.

В связи с этим многие общественные деятели в самых разных странах мира предлагают ввести более серьезные наказания за клевету, публикацию "фейк ньюс", заведомо ложных новостей, способных повлиять на политическую повестку и экономику, и других актов дезинформации публики.

Уоллас и ее коллеги изучили то, как к этому феномену относятся не лидеры общественного мнения, а простые граждане, ежедневно читающие, слушающие или просматривающие новости и потребляющие другие продукты работы СМИ.

Для этого ученые собрали группу из двух сотен добровольцев из числа своих студентов и попросили их прочитать несколько новостных заметок на остросоциальные темы. Эти истории были фактически полностью идентичными за исключением одной вещи – иногда в них упоминалась связь между одним из героев этих сообщений и благотворительной организацией, работавшей ранее в том регионе, где произошла вспышка лихорадки Эбола.

Социологи попросили студентов рассказать то, насколько они верили каждому из героев этих рассказов и объяснить то, почему он соглашались с их предложениями или отвергали их. Когда ученые подвели итоги этого эксперимента, они раскрыли крайне любопытный феномен.

Оказалось, что наличие упоминания о связи между спикером и организацией очень сильно меняло мнения студентов, несмотря на то, что в самих заметках подчеркивался профессионализм всех участников спасательной операции, отсутствие у них корыстных мотивов и других намеков на то, что они могут лукавить или скрывать информацию.

"Все активисты в наших рассказах прикладывали максимальные усилия для того, чтобы сдержать эпидемию, они все были профессионалами и очень честными людьми. Однако люди считали, что прошлый опыт работы одного из героев в этом регионе влиял на его суждения и не позволял ему воспринимать ситуацию объективно", — продолжает Уоллас.

Все это, как отмечает Уоллас, говорит о том, что люди считают практически все сообщения, которые исходят от изданий, занимающих четкую и противоположную им политическую позицию, недостоверными и ложными, даже если на самом деле это не так.

Что интересно, существует и обратный эффект – как показали последующие опыты авторов статьи, студенты начинали доверять ангажированным СМИ, если те резко меняли свое мнение и начинали занимать несвойственные им позиции. Что интересно, этого не происходило с источниками явно недостоверной информации – добровольцы не начинали доверять им больше, если те часто меняли свои позиции.

Все эти данные, как надеются Уоллас и ее коллеги, помогут уточнить место "фейк ньюс" в жизни современного общества и понять, как можно бороться с недостоверными новостями и научить людей лучше отличать их от вполне нормальных сообщений СМИ.




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