Американские социологи раскрыли любопытный феномен – читатели и зрители считают практически все нормальные новости ложными, если они исходят от издания с противоположной им политической позицией. Их выводы были опубликованы в журнале PSPB.
"Эту ситуацию можно сравнить с тем, как разные люди воспринимают слова бабушек и дедушек. Как правило, никто не сомневается в их честности, однако если бабушка говорит, что ее внук лучше всех играет в футбол, все окружающие вежливо улыбнутся, но не поверят ей, даже если это так", — рассказывает Лора Уоллас (Laura Wallace) из университета Огайо в Коламбусе (США).
В последние годы политологи и политические обозреватели постоянно говорят о растущей поляризации мнений в США и в других странах мира, в результате чего сотрудничество между противоборствующими политическими силами становится почти невозможным, передает РИА Новости.
Ярким примером этого стали бюджетные кризисы 2013 и 2018 годов, когда Конгресс месяцами отказывался повышать потолок заимствования из-за несогласия с политикой Барака Обамы и Дональда Трампа.
В результате этого несколько федеральных агентств США, в том числе и НАСА, прекратили работу на несколько недель в октябре 2013 года и зимой 2018 года. Схожим образом развивалась ситуация во время последних президентских выборов, сопровождавшихся скандалами и призывами свергнуть нового президента и демократами, и республиканцами.
Многие эксперты и представители общественности связывали эти тренды с тем, что характер подачи информации в СМИ резко поменялся. По сути, место журналистов заняли колумнисты, пропагандисты и различные "общественные деятели", занятые не информированием общества, а так называемой "адвокацией" — продвижением определенной повестки и чтением нравоучений.
В связи с этим многие общественные деятели в самых разных странах мира предлагают ввести более серьезные наказания за клевету, публикацию "фейк ньюс", заведомо ложных новостей, способных повлиять на политическую повестку и экономику, и других актов дезинформации публики.
Уоллас и ее коллеги изучили то, как к этому феномену относятся не лидеры общественного мнения, а простые граждане, ежедневно читающие, слушающие или просматривающие новости и потребляющие другие продукты работы СМИ.
Для этого ученые собрали группу из двух сотен добровольцев из числа своих студентов и попросили их прочитать несколько новостных заметок на остросоциальные темы. Эти истории были фактически полностью идентичными за исключением одной вещи – иногда в них упоминалась связь между одним из героев этих сообщений и благотворительной организацией, работавшей ранее в том регионе, где произошла вспышка лихорадки Эбола.
Социологи попросили студентов рассказать то, насколько они верили каждому из героев этих рассказов и объяснить то, почему он соглашались с их предложениями или отвергали их. Когда ученые подвели итоги этого эксперимента, они раскрыли крайне любопытный феномен.
Оказалось, что наличие упоминания о связи между спикером и организацией очень сильно меняло мнения студентов, несмотря на то, что в самих заметках подчеркивался профессионализм всех участников спасательной операции, отсутствие у них корыстных мотивов и других намеков на то, что они могут лукавить или скрывать информацию.
"Все активисты в наших рассказах прикладывали максимальные усилия для того, чтобы сдержать эпидемию, они все были профессионалами и очень честными людьми. Однако люди считали, что прошлый опыт работы одного из героев в этом регионе влиял на его суждения и не позволял ему воспринимать ситуацию объективно", — продолжает Уоллас.
Все это, как отмечает Уоллас, говорит о том, что люди считают практически все сообщения, которые исходят от изданий, занимающих четкую и противоположную им политическую позицию, недостоверными и ложными, даже если на самом деле это не так.
Что интересно, существует и обратный эффект – как показали последующие опыты авторов статьи, студенты начинали доверять ангажированным СМИ, если те резко меняли свое мнение и начинали занимать несвойственные им позиции. Что интересно, этого не происходило с источниками явно недостоверной информации – добровольцы не начинали доверять им больше, если те часто меняли свои позиции.
Все эти данные, как надеются Уоллас и ее коллеги, помогут уточнить место "фейк ньюс" в жизни современного общества и понять, как можно бороться с недостоверными новостями и научить людей лучше отличать их от вполне нормальных сообщений СМИ.
Комментарии
- Диетолог указала на угрозу набора веса из-за грибов
- Британские ученые предложили использовать локальные источники энергии для Интернета вещей
- Не думают, просто растут: у растений нет сознания, заключили учёные
- Ученые объяснили внезапное исчезновение признаков жизни на Марсе
- СМИ: у Китая появился собственный марсоход
- Названа опасная доза молочных продуктов
- Ученые объяснили, в чем состоит вред пальмового масла
- Ученые обнаружили большой массив бурых водорослей в Атлантике
- Ученые нашли неожиданно простой способ затормозить глобальное потепление
- Хронические болезни или медосмотр: после 40 нужно сделать выбор
- Молодой человек утонул в Днестре, спасая девушку
- На реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари собрали €38 млн
- Университет медицины и фармацевтики начал прием документов на поступление
- Жениться никогда не поздно
- Электрокар от Volkswagen побил 20-летний рекорд
- Растения Чернобыля: почему им не страшна смертельная радиация?
- На счастье и удачу: какие достопримечательности исполняют мечты
- В холодильнике магазина японских сладостей нашли тело студентки
- Трагическая авария в США: погиб гражданин Молдовы
- Вышитые рубахи, венки и танцы: в селе Леордоая отметили Ивана Купала
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei