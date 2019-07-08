Два миллиарда 300 миллионов леев из общей суммы средств, похищенных из трех молдавских банков, возвращены

Почти два миллиарда 300 миллионов леев из общей суммы средств, похищенных из трех молдавских банков, возвращены. Это данные на 15 июня. Их представили Прокуратура по борьбе с коррупцией и коллекторское агентство.

Миллиард 200 миллионов - это активы ликвидированных "Банка де Экономий", Banca Socială и Унибанка. Остальное получено на основании судебных исполнительных листов.

Стоимость имущества, на которое наложен арест в рамках уголовных дел, оценивается почти в три миллиарда леев.

Всего из трех банков, по официальным данным, было похищено 13 миллиардов 340 миллионов леев.

С 2009 года в суд было передано 55 уголовных дел по факту банковских хищений. 39 физических лиц и пять юридических обвиняются в получении кредитов мошенническим путем, а также отмывании денег и нарушении правил кредитования.

В процессе расследования находятся 26 уголовных дел.

Для выявления маршрута вывода денег проанализировано 200 тысяч банковских операций. Выявлено 73 иностранных компаний, открывших счета в Австрии, Швейцарии, России, Эстонии, Франции, Чехии, Литве, Лихтенштейне, Италии, Монако и на Кипре.

Banca de Economii, Banca Socială и Unibank использовались в мошеннических схемах с 2007-го по 2014 год. Все три финансовые учреждения ликвидированы.