Спорткар установил новый рекорд скорости по подъему на холм. Предыдущее достижение действовало 20 лет.
Volkswagen создал специальный спортпротитоип, который побил рекорд по скоростному подъему на Холм. Об этом сообщает Motor1.
Рекорд зафиксировали на фестивале скорости в Гудвуде. Для скоростного подъема на холм специалистам пришлось создать электрический спортпрототип Volkswagen ID.R
Инженеры оснастили авто более компактной и легкой батареей, пересмотрели аэродинамику спорткара и установили специальные покрышки от Bridgestone сделала для него. После всех усовершенствований масса машины составила менее тонны, передает Корреспондент.
После этого 680-сильный Volkswagen ID.R преодолел холм в Гудвуде за 39,90 секунды. Этот показатель оказался на 1,7 секунды быстрее предыдущего рекорда. Его установил 20 лет назад немецкий автогонщик Ник Хайдфельд на болиде McLaren-Mercedes MP4/13.
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