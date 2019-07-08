Жениться никогда не поздно

Жениться никогда не поздно. Двое американцев Джон и Филлис Кук оформили свои отношения, несмотря на почтенный возраст. И муж, и жена уже перешагнули столетний рубеж и находятся в доме престарелых в штате Огайо. Пара решила зарегистрировать свой брак после года совместного проживания. На прошлой неделе молодожены получили официальное свидетельство.

"Это в планы не входило, но мы оказались в суде и там сказали, что нас могут поженить. Тогда я сказал: "Хорошо, перейдем к делу".

Жених в этом году отпраздновал 100-летний юбилей, а его возлюбленной скоро исполнится 103. Для обоих молодоженов это не первый брак. Они были женаты по два раза, но овдовели. Теперь супруги признаются, что наслаждаются каждой секундой, проведенной вместе, передает canal 3.

"Я знаю, что это может прозвучать несколько странно, когда речь идет людях нашего возраста, но мы сделали это. Мы полюбили друг друга".

Женщина рассказывает, что является представительницей семьи долгожителей. Ее мать умерла в возрасте 106 лет.