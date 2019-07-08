Жениться никогда не поздно. Двое американцев Джон и Филлис Кук оформили свои отношения, несмотря на почтенный возраст. И муж, и жена уже перешагнули столетний рубеж и находятся в доме престарелых в штате Огайо. Пара решила зарегистрировать свой брак после года совместного проживания. На прошлой неделе молодожены получили официальное свидетельство.
"Это в планы не входило, но мы оказались в суде и там сказали, что нас могут поженить. Тогда я сказал: "Хорошо, перейдем к делу".
Жених в этом году отпраздновал 100-летний юбилей, а его возлюбленной скоро исполнится 103. Для обоих молодоженов это не первый брак. Они были женаты по два раза, но овдовели. Теперь супруги признаются, что наслаждаются каждой секундой, проведенной вместе, передает canal 3.
"Я знаю, что это может прозвучать несколько странно, когда речь идет людях нашего возраста, но мы сделали это. Мы полюбили друг друга".
Женщина рассказывает, что является представительницей семьи долгожителей. Ее мать умерла в возрасте 106 лет.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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