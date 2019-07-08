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Университет медицины и фармацевтики начал прием документов на поступление
// фото: из открытых источников
15:03, 08 Jul 2019
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Университет медицины и фармацевтики начал прием документов на поступление. Желающих, как всегда, много.

Дорина Стефэнец окончила Бельцкий медколледж, а теперь намерена получить высшее медицинское образование. О профессии врача она мечтала с детства.

"Чувствую себя как ученик на экзамене, как первоклассница. Надеюсь получить бюджетное место, потому что контракт действительно довольно дорогой".

Василе Колибаба приехал из Фалештского района. Он решил пойти по стопам мамы и выбрал факультет общей медицины.

"По окончании университета я буду работать в стране. Считаю, что Молдову необходимо развивать, чтобы специалисты оставались, а не уезжали".

Некоторых абитуриентов пришли поддержать родителями.

"Волноваться начали больше месяца назад. Эмоции переполняют еще с тех пор, как экзамены начались. Наверняка, будем чувствовать их, пока результаты не станут известны".

Число бюджетных мест в ближайшее время объявит правительство.

"Обычно бюджетных местных после приема не остается. Если все же такое случается на каких-то факультетах, то места либо перераспределяются между другими специальностями, либо объявляется дополнительная сессия", - отметила секретарь Приемной комиссии Диана Ункуца.

Итоги приема в Университет медицины и фармацевтики станут известны 28 июля.

Стоимость платного обучения в этом вузе не изменилась: годовой контракт для студентов факультета общей медицины стоит 30 100 леев, факультета фрамацевтики - 30 500, стоматологии - 31 700 леев.

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