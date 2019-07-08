На реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари собрали €38 млн

Архиепископ Парижа Мишель Опети в эфире RTL объявил, что Фонд Нотр-Дам собрал пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери — €38 млн. Об этом сообщил BFMTV в понедельник, 8 июля.

Это составляет порядка 10% от объявленных взносов.

«Есть ряд условий по защите крупных доноров, чтобы не использовать деньги как попало. Они являются чрезвычайно строгими и на их выполнение требуется время», — объяснил он, передает iz.

Также архиепископ рассказал, что работы по восстановлению достопримечательности продолжаются. На первую часть работ было потрачено €4 млн. Эта сумма была предоставлена фонду ассоциацией Friends of Notre Dame.

Первая месса после трагедии состоялась 15 июня. Дата следующей пока неизвестна, отметил архиепископ.

26 июня парижская прокуратура заявила, что пожар в соборе Нотр-Дам не был устроен специально.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и продолжался 12 часов. Здание избежало полного разрушения. Огонь уничтожил часы и шпиль собора и частично разрушил кровлю. Однако обе башни и основная конструкция остались целы. Хранившиеся в соборе реликвии были спасены и доставлены в мэрию французской столицы.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить здание за пять лет.