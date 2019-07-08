Сорин Колчаг подал в отставку с поста главного тренера кишиневского "Зимбру"

Сорин Колчаг подал в отставку с поста главного тренера кишиневского "Зимбру". Румынский специалист объявил о своем уходе после победы команды в ответном матче 1/8 финала Кубка Молдовы над "Спортингом" из Теленешть. Желто-зеленые выиграли 5:1 и вышли в четвертьфинал.

Колчаг работал в "Зимбру" почти год.

"Они ушли по своей инициативе. Я не могу заглянуть в их головы, прочитать их мысли. Они пришли и сообщили о своем решении: "Мы уходим, спасибо". Я их тоже поблагодарил", - сказал президент ФК "Зимбру" Николай Черный.

Вместе с Колчагом ушел другой румынский специалист Мариус Кодеску, работавший директором футбольной академии "Зимбру".

После 15 туров Национальной дивизии желто-зеленые набрали шесть очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.