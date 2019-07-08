У центрального офиса Moldova Agroindbank прошел протест. Владельцы банковских ячеек, содержимое которых было похищено в субботу, говорят, что руководство банка не предприняло необходимых мер, чтобы избежать этого происшествия. Протестующие заявили, что будут добиваться возмещения нанесенного им ущерба, общая сумма которого достигает 30 миллионов леев.
"Мы все получили смс-ки, нам даже никто не звонил. Вышли несколько представителей банка и сказали, что все решат.Так и сказали, но конкретно не уточнили, как и что будут возвращать. Такой солидный банк и такое несерьезное отношение".
В полиции сообщают, что кражу, скорее всего, тщательно планировали, а охрана филиала банка была не эффективна. В то же время, в Moldova-Agroindbank-е заявили, что все их филиалы, в том числе буюканский, оснащены системами безопасности, и этот факт хорошо известен силовым структурам. Глава инспектората полиции Буюкан Лилиан Паскару сообщил, что у следствия есть несколько подозреваемых, однако деталей не предоставил. Напомним, кража произошла ранним утром в субботу, в полицию о преступлении сообщили лишь спустя четыре часа. Злоумышленники проникли в здание, обесточив его и вскрыв металлическую решетку задней двери. Грозит им до 12 лет тюрьмы.
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РАК
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