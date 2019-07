В ЮАР погиб Мандла Масеко, который должен был стать первым чернокожим африканским космонавтом. Об этом сообщает ВВС.

Житель африканской Претории тридцатилетний Мандла Масеко погиб в ДТП в понедельник, 8 июля. Мужчина ехал на мотоцикле по одном из шоссе ЮАР.

Офицер военно-воздушных сил ЮАР должен был стать первым чернокожим африканским космонавтом, передает Корреспондент.

Мужчина провел подготовку к будущему полету в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Суборбитальный полет продолжительностью в один час был запланирован еще на 2015 год.

@NASA Can you please name something after Mandla Maseko? He dreamed of one day being in space. We should let his name live on in space. #NASA https://t.co/qq2TSsKpYZ