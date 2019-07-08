Шокирующий случай на Рышкановке: мужчина убил тестя и тещу, а после покончил с собой

Шокирующий случай в Кишиневе. 60-летний мужчина убил своего тестя и тёщу, а после покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел сегодня, 8 июля, в квартире на Рышкановке.

По предварительным данным, мужчина сперва расправился со своими родственниками, а после перерезал себе горло. О случившемся сообщил друг мужчины, с которым он разговаривал незадолго до смерти. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также эксперт-криминалист. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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