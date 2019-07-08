Лето – традиционный сезон отпусков. Люди заранее планируют путешествия, бронируют отели и стараются сделать так, чтобы отдых был интересным и увлекательным.
Важная составляющая хорошего отдыха – это выбор отеля. Кто-то выбирает отель по принципу близости к достопримечательностям, кому-то важен комфорт и уровень обслуживания.
А есть такие отели, которые сами по себе являются достопримечательностью, и отдых в них оставит неизгладимые впечатления, передает Рамблер.
Ниже мы расскажем о 10 самых необычных отелях в мире.
1. Вздремнуть на книжной полке
Многие люди любят перед сном прочитать хорошую книгу. Создатели отелей “Book and Bed” решили создать настоящий рай для книголюбов.
Свой первый отель из этой серии они открыли в Икебукуро в 2015 году. С тех пор идея отеля-библиотеки стала так популярна, что подобные отели появились еще в шести городах Японии.
В каждом из них посетителям предлагается на выбор широкий ассортимент разнообразных книг на любой вкус. Гости могут выбрать «полку», на которой можно читать всю ночь.
2. Переночевать внутри гриба или пня
Если вы мечтали переночевать в мистическом лесу, то в Швеции есть отель специально для вас.
Этот отель разместит вас внутри грибов и пеньков, где вы сможете прекрасно отдохнуть.
Отель называется Norrqvarn Hotel, причем он предлагает, помимо прочего, самые обычные домики.
Внутри каждого домика в виде грибов или пеньков – идеальный интерьер, созданный для троллей или лесных жителей.
Каждый из них выглядит так, как будто только что сошел со страниц книги сказок.
Тем не менее, каждый домик отличается высоким уровнем комфорта, здесь может разместиться до 4 человек.
3. Отель в подъемном кране
Хотите совместить отдых в отеле с экстримом? Гости амстердамского отеля могут забронировать комнату в старом промышленном центре города внутри подъемного крана.
Высота крана – 45 метров. Его прекратили в отель с тремя комнатами наверху, причем внутри каждой также есть джакузи и платформа для прыжков с тарзанкой.
4. Гостевой дом Ханг Нга
Гостевой дом Ханг Нга — здание необычной архитектуры, спроектированное и построенное в 1990 году вьетнамским архитектором Данг Вьет Нга в городе Далат (Вьетнам).
Здание построено в стиле «сказочного» дома. Общий вид напоминает гигантское дерево с включёнными декоративными элементами дизайна в форме животных, грибов, гигантской паутины и пещер.
Экспрессионизм архитектурного решения Данг был осуществлён под влиянием каталонского испанского архитектора Антони Гауди.
С момента постройки в 1990 году здание стало известно благодаря уникальной архитектуре и считается одним из наиболее необычных зданий в мире.
5. Отдых в силосной башне
Этот отель расположен в Новой Зеландии. Каждая из кабинок была переделана для того, чтобы гости отеля могли отдохнуть внутри с максимальным комфортом.
Эти серебристые блестящие кабинки снаружи совсем не производят впечатление уютного номера в отеле, где вы хотели бы провести ночь.
Однако они получили награду, став самым экологически чистым отелем.
Внутри каждой кабинки – жилая комната, кухня, а на втором этаже – спальня и ванная комната.
Крыша открывается, так что вы можете созерцать звездное небо, лежа в кровати. А в самые жаркие месяцы это идеальная система охлаждения.
6. Переночевать в НЛО
Любители научной фантастики будут в восторге от отеля в виде НЛО. На самом деле, в мире появилось много отелей, построенных вокруг тематики НЛО.
В них любят останавливаться поклонники научной фантастики, которые стремятся к новым ощущениям.
Так, супружеская пара из Уэльса приобрела контейнер после Олимпиаду в Лондоне, переделала его, и получился отель в стиле НЛО “Spodonic’s”.
Аналогичный отель расположен в Швеции. Он предлагает гостям возможность вздремнуть не только внутри НЛО, но также внутри огромного гнезда и внутри елочной игрушки, висящей на дереве.
В Китае был построен отель “UFOtel”, который предоставляет гостям возможность насладиться подводными видами из своего наполовину затонувшего НЛО.
7. Висящие на дереве шары
Внутри каждого – спальня, кухня и ванная комната расположены на первом этаже. Гости поднимаются в свою комнату по узкой лестнице.
Часть стены можно поднять, чтобы насладиться видами на лес и встретить рассвет на фоне дикой природы.
8. Dog Bark Park Inn
Этот отель выглядит как огромная собака, а внутри нее (в животе) находятся комнатки.
Расположена эта уникальная и странная гостиница «Dog Bark Park Inn Bed & Breakfast» в небольшом американском городке Коттонвуд (штат Айдахо), США.
Отель был построен супружеской парой Деннис Салливан и Фрэнсис Конклин и открыт с 2003 года. Снаружи он выглядит как огромная собака породы бигль, около 10 метров высотой.
9. Отель внутри вулкана
Глубоко в лесах Чили вы можете быть удивлены, увидев странный вулкан. Однако туристам, которые любят истории о хоббитах, нравится это место. Чилийский отель Montana Magica Lodge расположен в отдаленном заповеднике.
Этот отель может показаться настоящим вулканом, однако он был полностью построен человеком, вплоть до того, что вся растительность на стенах также была высажена людьми.
Это действительно незабываемое место – кажется, вот-вот повстречаешь эльфа или гнома. К счастью, здесь редко встретишь незваных гостей, а отель предлагает туристам прекрасные возможности для отдыха.
10. Отдохнуть в песочном замке
Многие дети строят из песка замки и мечтают жить в них. В Нидерландах это стало возможно, так как здесь строят временные песочные замки, в которых можно остановиться на ночь.
Изначально они были построены в 2015 году в рамках ежегодного фестиваля фигур из песка.
Интересно, но города, в которых проходят фестивали, расположены не на берегу моря.
Каждое лето строители строят замки из песка и позволяют гостям остаться на ночь внутри замка, сделанного полностью из песка.
Стены и потолок проходят специальную обработку, чтобы не обвалиться.
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