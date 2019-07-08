В Болгарии раскрыли подпольную фабрику по производству сигарет: 6 граждан Молдовы задержаны

26 человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, задержаны за контрабанду сигарет в особо крупных размерах. Все они - участники крупной сетей подпольных табачных фабрик. Среди руководителей незаконного бизнеса тоже есть граждане нашей страны.

Подпольное табачное производство организовали в нескольких европейских странах и наладили систему строгой конспирации. Работники, которые трудились в нечеловеческих условиях, не покидали территорию фабрик, доступ в цеха был ограничен и строго контролировался.

Самая крупная подпольная фабрика располагалась в Болгарии. Она производила ежемесячно более 6 тысяч пачек контрафактных сигарет, нанося ежегодно бюджету страны ущерб в 20 миллионов евро.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.