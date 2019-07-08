3300-летний бюст фараона Тутанхамона был продан на аукционе почти за $6 млн, несмотря на призывы египетских властей вернуть артефакт на родину.
Аукционный дом Christie’s заявил, что скульптура была продана в четверг за £4 746 250 ($5 968 058) в Лондоне, где ее приобрел неназванный покупатель. Бюст из коричневого кварцита высотой около 28 см изображает древнеегипетского фараона в образе бога Амона, передает Вести.
Christie’s провел аукцион, несмотря на требования Египта вернуть реликвию.
"Я считаю, что он (бюст - прим. ред.) был незаконно вывезен из Египта... [Christie’s] не представил никаких документов, доказывающих обратное", - заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири агентству Reuters перед началом аукциона. Он, как сообщается, добавил, что Египет будет требовать от покупателя вернуть скульптуру.
"Мы признаем, что исторические объекты могут вызывать сложные дискуссии о прошлом, - говорится в пресс-релизе аукционного дома. - Однако наша роль сегодня заключается в том, чтобы продолжать обеспечивать прозрачный, законный рынок, отвечающий самым высоким стандартам передачи объектов".
Ранее скульптурой владел немецкий аристократ принц Вильгельм фон Турн.
Тутанхамон, один из самых известных египетских царей, правил в течение девяти лет и умер до своего 20-летия. Его практически не тронутая гробница была обнаружена в 1922 г. британским археологом Говардом Картером.
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