В Комрате в результате шквалистого ветра и ливневого дождя погибло 19 тысяч цыплят

В результате шквалистого ветра и ливневого дождя, прошедших на территории Гагаузии 3 июля, на одной из ферм в муниципии Комрат погибло 19 тысяч цыплят.

Об этом новостному порталу Gagauzinfo.MD сообщил начальник управления агропромышленного комплекса Гагаузии Александр Кендигелян.



Речь идет о предприятии "Пиличчик групп", которое занимается выращиванием цыплят. Сильный ветер снес крышу птичьего комплекса. В результате погибло около 19 тысяч цыплят, рассказал Александр Кендигелян.

"Погибло 18 тысяч 628 цыплят разного возраста. Видать снесло крышу, был обильный дождь, произошло подтопление. Сейчас мы готовим информацию для комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если в денежном эквиваленте и рассчитывать по себестоимости, то ущерб составил около 100 тысяч леев. Если же оценивать по реализации, то это больше чем 600 тысяч леев", - отметил Александр Кендигелян.

Напомним, 3 июля в результате шквалистого ветра с сильным ливнем в Комрате также было повалено около двух десятков деревьев, повреждены линии электропередач, были смыты огромные участки дорог.