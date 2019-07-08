В Греции меняется власть: на прошедший парламентских выборах победу одержала оппозиция

В Греции меняется власть. На прошедших внеочередных парламентских выборах победу одержала оппозиционная партия "Новая демократия". По предварительным данным, формирование правого толка под руководством Кириакоса Мицотакиса поддержали почти 40% избирателей.

Партия "Сириза" во главе с премьер-министром Ципрасом набрала менее 32 процентов голосов. Отрыв небольшой, но "Новая демократия" все равно получит абсолютное большинство в парламенте, поскольку победителю достается дополнительно 50 мест.

Так происходит за счет перераспределения голосов, отданных политическим силам, которые не переступили избирательный порог. Окончательные результаты выборов будут объявлены в воскресенье вечером.