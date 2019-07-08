Экс-министр финансов Ион Кику назначен советником президента

Министр финансов в правительстве Филипа Ион Кику назначен советником президента. Об этом сообщил сам Игорь Додон. Как он пояснил в фейсбуке, в принятии решения был учтен опыт бывшего главы Минфина.

Ион Кику и его команда сумели сохранить стабильность бюджетно-финансовой сфере, отметил президент. Следует сохранять и приумножать все хорошее, что было создано ранее, добавил Игорь Додон.

Кику - один из министров, назначение которых президент утвердил безоговорочно. До работы во главе Минфина Кику был в этом ведомстве госсекретарем.

Два дня назад Ион Кику выступил с жесткой критикой альянса ПСРМ-ACUM. Он назвал его участников импотентами, талантливыми лишь в разуршении. Кадровые чистки в учреждениях, на манер тех, что проводились в 2010-м, окончательно уничтожат государственное управление, подчеркнул бывший министр.

Так Ион Кику прокомментировал обращение депутата ПДС Серджиу Литвиненко к госсекретарям министреств и руководителям территориальных офисов госканцеляриии. Им было предложено добровольно оставить посты до вступления в силу закона, который переводит их из статуса госслужащих в разряд ответственных должностных лиц, и не вынуждать государство еще один месяц платить им зарплату.

Ион Кику посоветовал игнорировать предложение Серджиу Литвиненко.