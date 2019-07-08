Учёные из Китая назвали самых психически здоровых людей на Земле

Мужчины и женщины, никогда не пробовавшие алкоголь, оказались самыми психически здоровыми жителями планеты. Такие выводы по результатам своего исследования сделали учёные из Университета Гонконга в журнале CMAJ.

— Умеренное употребление алкоголя не всегда улучшает жизнь человека. Вместо этого лучше просто отказаться от него, что позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников, — отметили исследователи.

В рамках своего исследования учёные наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет. Часть из них никогда не пробовали спиртное, а другие употребляли его в умеренных количествах, пишет life.

Оказалось, что непьющие мужчины и женщины реже всего жаловались на появление проблем психического характера по сравнению со всеми остальными категориями респондентов. И что самое интересное — состояние пьющих людей заметно улучшалось и достигало почти тех же значений, что и у трезвенников, когда они отказывались от алкоголя на любом этапе исследования.