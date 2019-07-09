В Дурлештах полицейские задержали пьяного водителя

Уголовное дело открыли на имя водителя, которого поймали пьяным за рулем в Дурлештах.

37-летний мужчина ехал по встречной полосе. Он не только нарушил правила дорожного движения, но и повел себя агрессивно по отношению к патрульным. В итоге им пришлось надеть на него наручники.

"Он агрессивно вел себя в отношении полицейских, оскорблял нецензурными словами", - отметил патрульный инспектор Дмитрий Захарко.

Результаты алкотеста показали, что мужчина превысил норму в шесть раз. Его отвезли в участок.

По данным Национальной патрульной инспекции, за минувшие выходные полицейские остановили 77 пьяных водителей.