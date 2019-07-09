Коалиция ПСРМ-ACUM уже месяц у власти, а жители страны не чувствуют перемен к лучшему. Напротив, они жалуются на рост цен и опасаются задержки зарплаты.
"Я ничего не почувствовал. По правде говоря, ничего не почувствовал, Честно. Я бы сказал, что никаких изменений нет".
"До сих пор ничего. Все по-старому".
"Никаких перемен нет. Они поступают неправильно".
Так люди отвечают на вопрос, какие достижения коалиции Санду-Додона они могут отметить.
Зато люди высказывают возмущение по поводу объявленного повышения цен на электричество, газ и междугородние перевозки.
"Они хотят повысить цены, но почему бы не повысить наши зарплаты? Мы получаем здесь, в районе 3-4 тысячи леев. Как мы сможем платить больше?".
"Мы работаем, чтобы содержать наши семьи, но если денег на это не хватит, думаю, нет смысла оставаться в стране, где у молодежи нет будущего".
"Хотелось бы, чтобы жизнь хоть немного улучшилась, чтобы появилась работа и не нужно было уезжать".
Недовольны люди и нежеланием альянса ПСРМ-ACUM и правительства Санду принимать инициативы демократов о ежемесячных пособиях на детей до 18 лет и финансовой помощи пенсионерам и малоимущим.
"По 200 леев на детей обещали, а теперь говорят, что не могут найти денег. Но Филип утверждает, что деньги есть. Надо предоставлять по 600 леев пожилым, пенсионерам, всем".
"Она обещала, что мы пойдем в Европу, что будем жить лучше, но я этого не вижу. Вижу, что многие проекты, начатые господином Филипом, не одобряют. Не понимаю, почему. У нас в селе и школу отремонтировали, и дорогу".
Недоумение вызывает и волна увольнений, начатых новой властью.
"К чему придём, не знаю. Кто такая эта Майя? Кто её назначил, прости, Господи?! Посмотри, Божий человек, что она творит, увольняет людей...".
У простых людей есть только одно послание правителям.
"Не способен руководить, уступи место другим. Вот так!".
Комментарии
- Экс-министр финансов Ион Кику назначен советником президента
- США предоставят Молдове 29 миллионов долларов
- Андрей Нэстасе и Лилиана Николаеску-Онофрей сложили мандаты депутата
- Майя Санду сложила полномочия депутата
- Новое правительство начало работу с увольнений, назначая затем на ключевые должности своих родственников
- Павел Филип встретился с представителями территориальных организаций ДПМ в Кагуле, Кантемире и Леове
- Правительство не определилось с компенсациями для жильцов рухнувшего дома в Атаках
- Адриана Канду и Владимира Чеботаря не приняли в парламентскую комиссию по расследованию банковской аферы
- Публикация отчета Kroll-2 вызвала вал комментариев в социальной сети
- Бывший кандидат на пост башкана Гагаузии Сергей Чимпоеш опротестовал результаты выборов 30 июня
- Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
- Столичного адвоката приговорили к тюрьме за связь с несовершеннолетней
- Разлом после землетрясения в Калифорнии сняли с космоса
- Уфологи обвинили NASA в обмане из-за снимков с Марса
- Гражданин Палестины, подозреваемый в связях с террористами, объявлен персоной нон грата в Молдове
- Шокирующий случай на Рышкановке: мужчина убил тестя и тещу, а после покончил с собой
- Платон увеличивает сумму до 10 млн. долларов альянсу ПСРМ-ACUM за свое освобождение
- Два миллиарда 300 миллионов леев из общей суммы средств, похищенных из трех молдавских банков, возвращены
- Молодой человек утонул в Днестре, спасая девушку
- Трагедия в Фалештах: 22-летнего парня раздавил трактор
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Исключительно плодотворный рабочий день. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Мечты должны соответствовать реальности. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
|Banca Nationala a Moldovei