ПСРМ-ACUM уже месяц у власти: Жители страны не ощущают перемен к лучшему

Коалиция ПСРМ-ACUM уже месяц у власти, а жители страны не чувствуют перемен к лучшему. Напротив, они жалуются на рост цен и опасаются задержки зарплаты.

"Я ничего не почувствовал. По правде говоря, ничего не почувствовал, Честно. Я бы сказал, что никаких изменений нет".

"До сих пор ничего. Все по-старому".

"Никаких перемен нет. Они поступают неправильно".

Так люди отвечают на вопрос, какие достижения коалиции Санду-Додона они могут отметить.

Зато люди высказывают возмущение по поводу объявленного повышения цен на электричество, газ и междугородние перевозки.

"Они хотят повысить цены, но почему бы не повысить наши зарплаты? Мы получаем здесь, в районе 3-4 тысячи леев. Как мы сможем платить больше?".

"Мы работаем, чтобы содержать наши семьи, но если денег на это не хватит, думаю, нет смысла оставаться в стране, где у молодежи нет будущего".

"Хотелось бы, чтобы жизнь хоть немного улучшилась, чтобы появилась работа и не нужно было уезжать".

Недовольны люди и нежеланием альянса ПСРМ-ACUM и правительства Санду принимать инициативы демократов о ежемесячных пособиях на детей до 18 лет и финансовой помощи пенсионерам и малоимущим.

"По 200 леев на детей обещали, а теперь говорят, что не могут найти денег. Но Филип утверждает, что деньги есть. Надо предоставлять по 600 леев пожилым, пенсионерам, всем".

"Она обещала, что мы пойдем в Европу, что будем жить лучше, но я этого не вижу. Вижу, что многие проекты, начатые господином Филипом, не одобряют. Не понимаю, почему. У нас в селе и школу отремонтировали, и дорогу".

Недоумение вызывает и волна увольнений, начатых новой властью.

"К чему придём, не знаю. Кто такая эта Майя? Кто её назначил, прости, Господи?! Посмотри, Божий человек, что она творит, увольняет людей...".

У простых людей есть только одно послание правителям.

"Не способен руководить, уступи место другим. Вот так!".