Жильцы двух многоэтажек в Криулянах жалуются на протекающую крышу

В двух многоэтажках в Криулянах протекают крыши. Сильные дожди добрались до последних этажей. Жильцы поврежденных квартир говорят, что вода капала прямо на пол, а в углах образовалась плесень.

Ева Бабич несколько месяцев не была дома, а когда вернулась, увидела, что обои от стен отошли, а ковры пропитаны сыростью.

"В три часа ночи я услышала, будто что-то капает, подумала, что бачок в туалете протекает, а когда вернулась, увидела, что вся кровать мокрая. У меня столько вещей испорчено и ковров. Я недавно сделала ремонт, все было нормально, а теперь посмотрите на эти полы", - поделилась жительница Криулян Ева Бабич.

В такой же ситуации оказалась и семья Мынзат.

"После последнего дождя мы проснулись утром и увидели воду, которая уже начала просачиваться в коридор. Абсолютно все мокрое, все углы в доме черные", - отметила жительница Криулян Нина Мынзат.

Ущерб власти оценили в 300 тысяч леев, но в мэрии могут выделить лишь часть суммы из резервного фонда.

"Мы все проверили и составили смету, чтобы отремонтировать крышу. Совет выделил 56 тысяч леев. Деньги находятся на счету мэрии, но жильцы должны создать ассоциацию, чтобы мы могли перевести им деньги", - заявил мэр Криулян Думитру Симион.