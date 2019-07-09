В Кантемире завершается ремонт дома, в котором прогремел взрыв из-за утечки газа

В Кантемире завершается ремонт жилого дома, где в 2015 году прогремел взрыв из-за утечки газа. Десять поврежденных квартир восстановили и подключили к водоснабжению, системе отопления, канализации и газопроводу.

"Сейчас мы находимся в комнате, где произошёл взрыв, в результате которого рухнули стены и потолки. Благодаря умелым строителям, мы смогли отремонтировать весь дом", - отметил прораб Валерий Мокану.

Взрыв в доме произошел в мае 2015. В результате крыши над головой лишились десять семей. Тогда правительство выделило шесть миллионов леев на покупку им нового жилья. А позже местные власти решили отремонтировать поврежденный дом. Отремонтированные квартиры на конкурсной основе предоставят молодым специалистам - учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы без прописки в Кантемире.

Марчела Маноли - одна из претендентов на жилье. Она родом из Хынчешт, но уже второй год работает дерматологом в районной больнице Кантемира.

"Мы живём у родителей мужа в селе Кания, возле Кантемира. И там хорошо, есть все условия. Но каждая молодая семья с детьми хочет жить отдельно. Тем более, что это недалеко от больницы и не так долго будет добираться до работы. Это было бы хорошей возможностью для нас", - поделилась врач Марчела Маноли.

Марчела подала документы на получение квартиры, как только узнала о конкурсе.

"Спросила у директора больницы, господина Михайлеску, если я могу записаться в список бенефициаров? Он сказал да. Нужно было написать заявление и принести документы. У нас были все шансы получить квартиру. Мы, конечно, все очень обрадовались: семья, муж, дети", - добавила Марчела Маноли.

Ремонт квартир обошелся в 215 тысяч евро. Часть суммы инвестировали местные власти, еще 164 тысячи евро предоставил в качестве кредита Банк развития Совета Европы.

"Социальное жильё даётся заявителям на основании договора об аренде на определённый срок, к примеру на пять лет, потому что это займ, и районному совету нужно его вернуть в течении 15-20 лет. Средняя площадь квартиры - 55 квадратных метров, получается 250-300 леев в месяц. Это очень выгодно по сравнению с рыночными ценами", - заявила менеджер проекта "Социальное жилье" Юнона Лунгу.

Новые жильцы смогут въехать в квартиры уже через несколько месяцев.