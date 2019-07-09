Аграрии прогнозируют в 2019 году хороший урожай кукурузы

Урожай кукурузы в этом году будет хорошим. Такие прогнозы дают сами аграрии.

У Олега Тимку из Глодянского района кукурузой засеяно 160 гектаров. На 62-ух он выращивает органическое растение. По его словам, разница в качестве колоссальная. Почва не обрабатывается химическими удобрениями, поэтому потребитель получает экологически чистый продукт.

"Нельзя использовать ни пестициды, ни фунгициды, ничего, не говоря уже о минералах. В наше время пестицидами питаются даже пингвины, которые едят зараженную рыбу. Мы тоже потребляем пестициды. Нужно предоставить потребителям возможность выбора", - заявил сельхозпроизводитель Олег Тимку.

В прошлом году аграрий собрал с гектара по шесть тонн кукурузы, а в этом, если погода не подведет, надеется собрать еще больше.

"В прошлом году мы боролись с засухой, обрабатывали землю, чтобы не было трещин. Но бороться с ливнями невозможно, кое-где они все смыли. Сейчас пока все хорошо. Подождем до осени. Прогнозируем 7-8 тонн с гектара", - добавил Олег Тимку.

Тем временем, специалисты Министерства сельского хозяйства в прогнозах сдержаны и точных цифр не называют. Кукурузой в Молдове засеяно

500 тысяч гектаров. Сбор урожая начнется в сентябре.