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Международная организация труда выделила нашей стране 150 тысяч долларов на поддержку предприятий
// фото: РИА Новости
09:41, 09 Jul 2019
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150 тысяч долларов выделила Международная организация труда на поддержку предприятий, принимающих на работу представителей социально уязвимых слоев населения.

Внедряет проект Национальное агентство занятости населения. Оно ежемесячно выплачивает работодателям за каждого такого работника 30% от средней зарплаты по экономике.

"Необходимо трудоустроить работника этой категории на полгода. Еще одно условие - чтобы они работали 12 месяцев. Для успешной интеграции в коллектив. Также нужно предоставлять декларации о выполнении условий", - отметила директор НАЗН Раиса Догару.

Для участия в программе предприятие не должно иметь задолженностей по зарплатам и налогам, а также не находиться в процессе банкротства.

"Мы должны мотивировать работодателей на трудоустройство молодежи и инвалидов, которым нужно создавать условия на рабочем месте", - заявила министр труда и соцзащиты Алла Немеренко.

Помимо финансовой поддержки предприятий МОТ будет проводить мониторинг и оценку программы. На эти цели выделено 50 тысяч долларов.

"Цель - трудовая интеграция. Эти меры должны мотивировать работодателей брать на работу людей из социально уязвимых слоев, а молодых людей - принимать вызов и трудоустраиваться", - добавила координатор проекта МОТ Виолетта Врабие.

Игорь Боурош уже более года трудится оператором на итальянском предприятии. Он признает: найти работу было сложно.

"Работодатели говорили, что я инвалид и не соответствую требованиям. Работодатель может взять на работу, но справиться ли работник - вот вопрос", - поделился работник Игорь Боурош.

Работодателям, нарушившим требования субсидирования, придется вернуть полученные деньги.




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