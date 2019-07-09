По 500 тысяч леев компенсации получат граждане, оставшиеся без имущества в результате кражи в Moldova-Agroindbank.Об этом сообщили несколько потерпевших, которые встретились с руководством финансового учреждения. Это случилось лишь после того, как люди вышли на протест у здания банка.
"У меня сумма была намного меньше, мне все вернут, а вот те, кто потерял больше, тоже получат пока лишь по 500 тысяч".
"Понятное дело, что тем, кто потерял больше, пока не все компенсируют".
"Мне покроют весь ущерб, спасибо. Сказали, позвонят в ближайшие дни и уже с каждым индивидуально встретятся".
Между тем, с прессой администрация банка говорить отказалась.
Напомним, кража в одном из филиалов Moldova-Agroindbank произошла в субботу, между тремя и пятью часами утра. В полицию о случившемся сообщили в 9:25. Преступники проникли внутрь, обесточив здание и взломав металлическую решетку черного хода.
Они также отключили камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Злоумышленники опустошили 84 ячейки. Приблизительный ущерб достигает 30 миллионов леев.
Полиция заявила, что кража была тщательно спланирована, а в здании не были соблюдены стандартные меры безопасности. В то же время, администрация финансового учреждения утверждает, что банк располагает одной из самых комплексных систем безопасности. У правоохранителей уже есть несколько подозреваемых по этому делу. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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