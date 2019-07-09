Астролог назвал три знака Зодиака, с которыми сложно построить семью

Близнецы и Водолеи ценят свободу, потому и демонстрируют "свободную любовь", говорит астролог.

Астролог Влад Росс рассказал, с какими знаками Зодиака построить семью сложнее всего и среди каких – больше всего геев и лесбиянок.

Полная противоположность знакам-примерным семьянинам – Водолеи, отметил астролог в комментарии "Главреду".

По его словам, Водолеи очень переменчивы: сегодня они могут любить одного, а завтра – другого.Однозначно из всех знаков Зодиака именно Водолеи привязаны к семье меньше всего, потому что это – абсолютно независимый знак, заявляет Росс, передает УНИАН.

Нередко у Водолеев любовь выдается за дружбу, дружба – за любовь. Платонические чувства, платоническая любовь им больше присущи, чем чисто физические отношения, говорит астролог.

Второе место по "не семейности" следует отдать Близнецам. Эти люди не очень эмоциональны, они не особо поддаются чувствам – скорее, их привлечет интеллект избранника (или избранницы), отмечает Росс.

Кроме того, по статистике, среди Близнецов и Водолеев больше всего геев и лесбиянок, эти знаки ценят свободу, потому и демонстрируют эту "свободную любовь", рассказывает астролог.

Третье место по "не семейности" – Весы. Они часто заводят семью не для того, чтобы продолжать род, а ради собственного удовольствия, и партнер им нужен просто для них самих, убежден Росс.

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