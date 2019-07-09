Самая пожилая американка раскрыла секрет долголетия

114-летняя Алелия Мерфи всю жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом.

Старейшая жительница США – 114-летняя Алелия Мерфи – раскрыла секрет своего долголетия, сообщает NBC New York.



По словам женщины, с юных лет надо стараться вести здоровый образ жизни: много двигаться и правильно питаться, передает Корреспондент.

Даже уже в таком преклонном возрасте Мерфи ведет весьма активный образ жизни. Она устраивает вечеринки с друзьями, занимается спортом и правильно питается. При этом женщина никогда не употребляла алкоголь, но всегда любила сладости.



"Верьте в Бога и будьте порядочным человеком", – добавила долгожительница.