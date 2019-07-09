Работодатели получат субсидии на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями

Экономические агенты, которые наймут людей из социально-уязвимых слоёв населения или создадут для них рабочие места, получат субсидии. 150 тысяч долларов на эти цели выделила Международная организация труда.

Помощь в размере 30% от средней зарплаты по экономике на каждого такого сотрудника будут выплачиваться в течение полугода.

Для ее получения компании должны подать заявление о том, что они отвечают всем поставленным условиям, в том числе не имеют задолженностей по зарплатам.

"Необходимо трудоустроить человека из этой категории на шесть месяцев. Также есть условие, что они будут работать ещё в течении 12 месяцев, чтобы эти люди могли войти в коллектив", сказала директор Агентства занятости населения, Раиса Догару.

"Мы должны мотивировать работодателя, чтобы он нанимал молодежь, людей с ограниченными возможностями и создавал для них условия на рабочем месте", отметила министр труда, Алла Немеренко.

По словам представителей Международной огранизации труда, еще 50 тысяч долларов будут выделены на мониторинг и оценку участников программы.

"Такая мотивация может не быть решающей для работодателя. Многое зависит от человека, от его резюме, от того, может ли он работать в коллективе и насколько он подготовлен к трудовым обязательствам", сообщил директор Национальной конфедерации патронатов, Влад Каминский.

Если работодатель перестанет выполнять требования, ему придется вернуть полученные деньги. Проект внедряет Национальное агентство занятости населения.