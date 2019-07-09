Обнаружено катастрофическое влияние древней эпидемии

Средневековые эпидемии "виновны" в задержке развития человеческой цивилизации и экономики.

Ученые обнаружили глобальные негативные последствия древних эпидемий на территории Европы. Об этом сообщает EurekAlert!.

Международная группа ученых установила, что эпидемия чумы в Европе стала причиной замедления экономического роста и развития человеческой цивилизации. К таким выводам специалисты пришли после изучения тринадцати ледяных кернов из ледников российской Арктики и Гренландии, передает Корреспондент.

Ученые определили содержание свинца в слоях, отвечающих за разные временные периоды. Повышение концентрации этого метала напрямую связанно с техногенным и экономическим ростом.

Специалисты нашли стабильный рост количества свинца в период 800–1300 годов нашей эры. Но его содержание резко уменьшилось в позднем Средневековье и начале Нового времени (около 1300–1680 годы нашей эры).

Именно тогда в Европе бушевала чума.