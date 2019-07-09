Китай избавляется от долларов и скупает золото

В условиях торговой войны США и Китая власти Поднебесной избавляются от долларовой зависимости и скупают золото седьмой месяц подряд.

Народный банк Китая увеличил золотые запасы в июне с 61,61 млн унций до 61,94 млн унций месяцем ранее, такие данные приводятся на веб-сайте регулятора.

В тоннах в прошлом месяце прирост составил 10,3 тонны, а за предыдущие шесть месяцев показатель составил почти 74 тонны, передает Вести.

Многие эксперты уверены, что это диверсификация по отношению к доллару США, особенно с учетом торговой напряженности.

Золото - это тот актив, который остается независимым, то есть в случае каких-либо запретов его всегда можно продать или же заключить бартерное соглашение.

Кстати, китайские власти вернулись к публикации данных о своих золотых запасах на ежемесячной основе, правда многие эксперты не очень доверяют этим цифрам, но, с другой стороны, никакой другой статистики все равно нет.

"Учитывая напряженность в отношениях между США и Китаем, неудивительно, что Китай пытается диверсифицировать свои резервы и снизить долю доллара", - считает экономист из Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли, добавив, что, вероятно, Китай продолжит наращивать золотые запасы в ближайшие месяцы, тем более что пока по объему золота в резервах КНР отстает от таких стран, как США и Германия.

Наличие больших запасов золота также является важной составляющей для становления Китая как сверхдержавы.

Кстати, благодаря резкому росту цен на золото в прошлом месяце стоимость золотых запасов Китая показала самый быстрый рост за последние четыре года.

Согласно прогнозам некоторых аналитиков всего в этом году Китай может купить порядка 150 тонн драгоценного металла.

Добавим также, что Россия является одним из наиболее активных покупателей золота в течение последних нескольких лет.

По состоянию на конец прошлого года наша страна входит в пятерку крупнейших держателей этого металла и пока опережает Китай.