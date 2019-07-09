В условиях торговой войны США и Китая власти Поднебесной избавляются от долларовой зависимости и скупают золото седьмой месяц подряд.
Народный банк Китая увеличил золотые запасы в июне с 61,61 млн унций до 61,94 млн унций месяцем ранее, такие данные приводятся на веб-сайте регулятора.
В тоннах в прошлом месяце прирост составил 10,3 тонны, а за предыдущие шесть месяцев показатель составил почти 74 тонны, передает Вести.
Многие эксперты уверены, что это диверсификация по отношению к доллару США, особенно с учетом торговой напряженности.
Золото - это тот актив, который остается независимым, то есть в случае каких-либо запретов его всегда можно продать или же заключить бартерное соглашение.
Кстати, китайские власти вернулись к публикации данных о своих золотых запасах на ежемесячной основе, правда многие эксперты не очень доверяют этим цифрам, но, с другой стороны, никакой другой статистики все равно нет.
"Учитывая напряженность в отношениях между США и Китаем, неудивительно, что Китай пытается диверсифицировать свои резервы и снизить долю доллара", - считает экономист из Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли, добавив, что, вероятно, Китай продолжит наращивать золотые запасы в ближайшие месяцы, тем более что пока по объему золота в резервах КНР отстает от таких стран, как США и Германия.
Наличие больших запасов золота также является важной составляющей для становления Китая как сверхдержавы.
Кстати, благодаря резкому росту цен на золото в прошлом месяце стоимость золотых запасов Китая показала самый быстрый рост за последние четыре года.
Согласно прогнозам некоторых аналитиков всего в этом году Китай может купить порядка 150 тонн драгоценного металла.
Добавим также, что Россия является одним из наиболее активных покупателей золота в течение последних нескольких лет.
По состоянию на конец прошлого года наша страна входит в пятерку крупнейших держателей этого металла и пока опережает Китай.
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