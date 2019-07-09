Всемирный экономический форум опубликовал список развивающихся технологий 2019 г.
Эксперты назвали технологические прорывы, способные оказать положительное влияние на наш мир.
В список вошли технологии, которые могут оказать влияние на экономику и людей в течение следующих пяти лет и которые привлекательны для инвесторов и ученых, передает Вести.
Эти технологии, которые появились недавно, будут менять мир в будущем, оказывая влияние на экономику и общество в целом.
Ниже мы расскажем о 10 важнейших технологиях будущего.
Биопластик.
В одном только 2014 г. было произведено 311 тонн пластика. По прогнозам этот объем вырастет втрое к 2050 г., полагают эксперты ВЭФ.
При этом лишь менее 15% пластика проходит переработку.
Биоразлагаемый пластик поможет решить эту проблему, так как он будет производиться из биомассы и соответственно разлагаться в биомассу.
Социальные работы
Сегодня роботы способны распознавать голоса, лица и эмоции, они могут различать речь и жесты, отвечать на вербальные и невербальные сигналы.
Они могут даже поддерживать зрительный контакт с человеком. Они все чаще используются для заботы о пожилых людях, для обучения детей, а также для многих других похожих функций.
Металинзы
Эти линзы такие тонкие, что до сих пор было невозможно применить их в традиционном смысле этого слова.
Однако изменения в процессе производства линз позволят сделать сенсоры и медицинские устройства компактнее.
Лечение белкового дисбаланса
Внутренне неупорядоченный белок может приводить к возникновению раковых и других заболеваний.
В отличие от обычных белков, они не имеют четкой структуры, поэтому их так непросто лечить.
Однако с помощью новейших технологий ученые нашли способ предотвращать изменение их структуры достаточно долго, чтобы это имело эффект.
Совместное дистанционное присутствие
Представьте себе видеоконференцию, в которой вы можете почувствовать себя так, будто вы находитесь в той же самой комнате, что и ваши собеседники.
Это может стать реальностью для будущих видеоконференций.
"Умные" удобрения
В последние годы улучшение удобрений было связано с усилением их способности медленно выделять питательные вещества, когда они будут необходимы.
Однако проблема в том, что удобрения по-прежнему содержат аммиак, мочевину и карбонад калия.
Последние версии "умных" удобрений используют более экологически чистые источники азота, а также микроорганизмы, которые улучшают эффективность.
Инновационная система отслеживания и упаковки продуктов питания
Определение источника загрязнения продуктов питания может занять пару минут, а не несколько дней, как сейчас.
Это станет результатом нового подхода к отслеживанию происхождения продуктов питания по цепочке поставок.
Кроме того, сенсоры на упаковке смогут показать, когда продукт питания будет почти испорчен, что снизит необходимость выбрасывать в мусор нетронутые продукты питания, после того как истечет срок годности.
Безопасные атомные реакторы
Опасность использования атомной энергии заключается в том, что топливные стержни могут перегреться и при соединении с водой выделять водород, который может взорваться.
Преимущество новых стержней заключается в том, что они могут заменить существующие стержни с небольшой модификацией оборудования.
Современный мир производит очень много данных, и такими темпами, полагают ученые, через 100 лет магнитные и оптические системы хранения достигнут своей максимальной загруженности. Кроме того, эти системы хранения потребляют очень много энергии.
Литиево-ионные батареи будут ведущей технологией в течение следующих 5-10 лет, полагают ученые.
Этого достаточно, чтобы обеспечить солнечной энергией дома во время вечернего пика.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Исключительно плодотворный рабочий день. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Мечты должны соответствовать реальности. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
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