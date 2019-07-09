Топ-10 развивающихся технологий 2019 года

Всемирный экономический форум опубликовал список развивающихся технологий 2019 г.

Эксперты назвали технологические прорывы, способные оказать положительное влияние на наш мир.

В список вошли технологии, которые могут оказать влияние на экономику и людей в течение следующих пяти лет и которые привлекательны для инвесторов и ученых, передает Вести.

Эти технологии, которые появились недавно, будут менять мир в будущем, оказывая влияние на экономику и общество в целом.

Ниже мы расскажем о 10 важнейших технологиях будущего.

Биопластик.

В одном только 2014 г. было произведено 311 тонн пластика. По прогнозам этот объем вырастет втрое к 2050 г., полагают эксперты ВЭФ.

При этом лишь менее 15% пластика проходит переработку.

Биоразлагаемый пластик поможет решить эту проблему, так как он будет производиться из биомассы и соответственно разлагаться в биомассу.





Социальные работы

Сегодня роботы способны распознавать голоса, лица и эмоции, они могут различать речь и жесты, отвечать на вербальные и невербальные сигналы.

Они могут даже поддерживать зрительный контакт с человеком. Они все чаще используются для заботы о пожилых людях, для обучения детей, а также для многих других похожих функций.





Металинзы

Эти линзы такие тонкие, что до сих пор было невозможно применить их в традиционном смысле этого слова.

Однако изменения в процессе производства линз позволят сделать сенсоры и медицинские устройства компактнее.

Лечение белкового дисбаланса

Внутренне неупорядоченный белок может приводить к возникновению раковых и других заболеваний.



В отличие от обычных белков, они не имеют четкой структуры, поэтому их так непросто лечить.



Однако с помощью новейших технологий ученые нашли способ предотвращать изменение их структуры достаточно долго, чтобы это имело эффект.





Совместное дистанционное присутствие

Представьте себе видеоконференцию, в которой вы можете почувствовать себя так, будто вы находитесь в той же самой комнате, что и ваши собеседники.



Это может стать реальностью для будущих видеоконференций.





"Умные" удобрения

В последние годы улучшение удобрений было связано с усилением их способности медленно выделять питательные вещества, когда они будут необходимы.

Однако проблема в том, что удобрения по-прежнему содержат аммиак, мочевину и карбонад калия.



Последние версии "умных" удобрений используют более экологически чистые источники азота, а также микроорганизмы, которые улучшают эффективность.

Инновационная система отслеживания и упаковки продуктов питания

Определение источника загрязнения продуктов питания может занять пару минут, а не несколько дней, как сейчас.



Это станет результатом нового подхода к отслеживанию происхождения продуктов питания по цепочке поставок.



Кроме того, сенсоры на упаковке смогут показать, когда продукт питания будет почти испорчен, что снизит необходимость выбрасывать в мусор нетронутые продукты питания, после того как истечет срок годности.

Безопасные атомные реакторы