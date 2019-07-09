Гражданин Палестины, подозреваемый в связях с террористами, объявлен персоной нон грата в Молдове

Гражданин Палестины объявлен нежелательным лицом в Молдове в течение 10 лет. Этому человеку было запрещено въезжать на территорию нашей страны в связи с подозрением в причастности к деятельности террористической группировки.

Палестинец привлек к себе внимание Службы информации и безопасности вскоре после прибытия в Республику Молдова в 2018 году. Он имел прямой контакт с представителями террористических групп, которые проповедуют идею джихада.

В то же время было установлено, что он воевал в Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство", где создал и руководил ячейками джихадистов. Именно поэтому он находился под наблюдением спецслужб и был объявлен нежелательным лицом на территории нескольких стран Европейского Союза.