Уфологи обвинили NASA в обмане из-за снимков с Марса

Группа уфологов обвинила NASA в том, что марсоход Curiosity на самом деле находится на Земле. Об этом 8 июля сообщил портал Naked Science.

Специалисты во время изучения снимка, который сделан на Марсе, заметили странный летающий объект на заднем плане.

Так, по словам уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, на фото четко виден силуэт летящего орла. Позже он нашел на другом снимке с Марса обезьяну, передает IZ.

Поэтому специалисты пришли к выводу, что подобные доказательства могут свидетельствовать либо о наличии жизни на Красной планете, либо о том, что марсоход находится на канадском острове Девон, а NASA обманывает весь мир.