Столичного адвоката приговорили к тюрьме за связь с несовершеннолетней

Столичного адвоката приговорили к 15 годам лишения свободы за торговлю детьми.

По данным ПБОПОД, обвиняемый познакомился с 13-летней девочкой и, используя уязвимое положение жертвы, приютил ее в своей квартире и регулярно вступал с ней в половую связь.

“Отношения” адвоката и девушки длились почти 2 года, в период с 2016 по 2018 год. За свои услуги несовершеннолетняя получала денежное вознаграждение в размере от 150 до 400 леев.

Помимо того, что обвиняемый был приговорен к тюремному заключению, его лишили права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанную с защитой прав и интересов несовершеннолетних сроком на 5 лет.